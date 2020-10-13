МВФ покращив прогноз ВВП України до «мінус» 7,2%

Міжнародний валютний фонд очікує, що ВВП України матиме дещо менше падіння в «коронавірусному» 2020 році, до мінус 7,2% – у порівнянні з мінус 8,2% за прогнозами, оприлюдненими Фондом у червні.

Про це йдеться в жовтневій доповіді МВФ "Перспективи розвитку світової економіки", яку Укрінформ отримав у своє розпорядження.

За висновками Фонду, представленими в таблиці щодо європейських економік, які формуються та розвиваються, рівень реального ВВП України наприкінці нинішнього року очікується на рівні мінус 7,2%. У той час, як у червні, коли Фонд затвердив нову програму кредитування Stand-By для України, цей показник був гіршим і прогнозувався на рівні мінус 8,2%.

При цьому, очікується, що в 2021 році економіка України стабілізується і зростання реального ВВП досягне позначки 3,0%.

Крім того, за прогнозом МВФ щодо України, індекс споживчих цін опуститься з позначки 7,9 за результатами минулого року до 3,2 – за підсумками нинішнього та підніметься до 6,0 в 2021 році. Баланс поточних рахунків досягне показника 4,3 у 2020 році та зменшиться до мінус 3,0 в 2021-му. Рівень безробіття в Україні, як розрахували у МВФ, збільшиться до 11,0% в 2020 році та опуститься до 9,6% наступного року.

Зниження економічних прогнозів для економіки України загалом відповідає світовим тенденціям, пов'язаним з фінансово-економічною кризою, яку спричинила пандемія коронавірусу. Так, згідно з останнім оглядом МВФ,глобальне зростання демонструватиме негативну динаміку в 2020-му і позитивну в 2021 році, що охоплюватиме, в тому числі, найрозвинутіші економіки світу.