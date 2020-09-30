Мінфін не розглядає сценарію, за якого Україна не отримає траншу МВФ

У Міністерстві фінансів не розглядають сценарію, за якого Україна не отримає траншу від Міжнародного валютного фонду.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

«Ми виконуємо всі взяті на себе зобов'язання. Я не розглядаю сценарій, при якому ми не отримаємо транш МВФ», - сказав Марченко.

Він нагадав, що місія МВФ очікується в жовтні-листопаді.

«У нас з МВФ партнерські взаємовідносини. У конкретному життєвому циклі країни, а це 2020 - 2021 рік, нам такий партнер, як МВФ, потрібен. Водночас у Стратегії діяльності Міністерства фінансів ми ставимо завдання відмовитися від фінансування МВФ в 2023 році», - зазначив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розраховує до кінця року отримати два транші від Міжнародного валютного фонду по 700 млн дол. кожний. У червні 2020 року Україна отримала кредит від МВФ у сумі 2,1 млрд дол.