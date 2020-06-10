МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України до 8,2%

Міжнародний валютний фонд погіршив квітневий прогноз спаду ВВП України в 2020 році з "мінус" 7,7% до "мінус" 8,2%.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

Як зазначається, ВВП України у 2020 році знизиться на мінус 8,2%.

Також МВФ оприлюднив нові дані прогнозу щодо відновлення української економіки в 2021 році, знизивши показник з плюс 3,6% до плюс 1,1% і плюс 3% у 2022 році.

Попередній прогноз МВФ було опубліковано у квітні у доповіді "Перспективи світової економіки".

Як повідомлялося, виконавча рада МВФ за підсумками засідання 9 червня затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців.

Перший транш у сумі 2,1 млрд доларів буде виділено вже в червні.