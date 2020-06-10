Президент вірить, що перший транш МВФ допоможе подолати виклики COVID-19

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що затверджена Міжнародним валютним фондом нова 18-місячна програма stand by для України дозволить подолати складнощі, викликані епідемією коронавірусу.

Про це він написав у своєму Twitter в ніч з вівторка на середу.

"Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером.", - написав президент.

#Україна отримає перший транш від #МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені #COVID19. У складний час МВФ доводити, що є надійним партнером. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020

Як повідомляв Укрінформ, Виконавча рада МВФ у вівторок офіційно затвердила нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців. При цьому передбачається негайне виділення першого траншу кредиту для України у розмірі $2,1 млрд.