В ЄС прогнозують падіння роздрібних цін на газ у «близькому майбутньому»

ЄС вживає послідовні кроки для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, і у цьому контексті успішне завершення переговорів між Росією і Україною у 2019 році щодо транзиту газу на європейський ринок є важливою складовою такої політики.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у доповіді за 2020 рік щодо стану Енергетичного союзу, яка оприлюднена у середу, 14 жовтня, на сайті Єврокомісії.

«Міжнародні зусилля ЄС сприяли диверсифікації джерел енергії для Європи та забезпеченню енергетичної безпеки. ЄС продовжує постійний енергетичний діалог з ключовими постачальниками енергії та партнерами як на двосторонній основі, так і на багатосторонніх платформах, щоб забезпечити стабільність та гнучкість глобального ринку зрідженого газу (LNG). Наприкінці 2019 року Європейська комісія сприяла успішному завершенню переговорів між Україною і Російською Федерацією, що дозволило продовжити транзит природного газу з Росії через Україну», - йдеться у документі.

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Також зазначається, що в питанні безпеки газопостачання країни-члени розробили плани запобігання кризовим та надзвичайним ситуаціям у цій сфері. Вжиті заходи спрямовані та зменшення шкоди від переривань у постачанні газу та від інших ризиків, які існують на національному та регіональному рівнях. Єврокомісія продовжує допомагати країнам-членам в імплементації принципів солідарності, які мають гарантувати безперервне постачання газу для найбільш вразливих споживачів навіть в умовах ситуації важкої газової кризи.

Єврокомісія провела оцінку існуючого законодавства з безпеки офшорних (морських) операцій з нафтою і газом та представить свої висновки на розгляд Європейського парламенту та Європейської ради вже цієї осені.

В доповіді зазначається, що ключовим фактором у забезпеченні безпеки газопостачання стали зусилля із подальшого розвитку газового ринку ЄС. У 2020 році збереглася тенденція до зростання обсягів торгівлі газом, яка склала річний приріст у 32 відсотки. При цьому країни-члени продовжують вдосконалювати мережі взаємопоєднання та свій доступ до різних джерел постачання.

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«Лише три ринки (газу – ред.) в ЄС мають менше, ніж три джерела постачання. Збалансованість цін покращилася протягом минулих років і була найвищою у Північно-західній Європі. На європейському ринку ціна на газ зменшилася у 2019 році, демонструючи високу цінову різницю між ринками в різні періоди протягом року. В цілому роздрібні ціни на газ зросли у 2019 році у порівнянні з 2018 роком. Однак оскільки вони слідують за еволюцією оптових цін із невеликим відривом по часу, ці роздрібні ціни, швидше за все, знову впадуть у близькому майбутньому», - йдеться у документі.

Крім того, в доповіді зазначається, що незважаючи на стрес, який спричинила для енергетичного сектору криза COVID-19, країни-члени продемонстрували високу готовність до забезпечення стійкості ключових енергетичних операцій. Важливу роль у цьому відіграло дотримання законодавства ЄС у сфері енергетики, зокрема, регуляторні правила з безпеки газового та електричного секторів економіки.

«Стратегія ЄС з безпеки включає пропозиції із посилення стійкості критичної енергетичної інфраструктури, важливість якої була підтверджена під час пандемії», - повідомляє Єврокомісія.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2019 року відбулися тристоронні переговори між Єврокомісією, Росією та Україною щодо укладення нового контракту на транзит російського природного газу через ГТС України після завершення старого контракту на такий транзит, який вичерпувався 31 грудня 2019 року. Успішне завершення таких переговорів дозволило уникнути чергової кризи постачання газу на європейський ринок та підтвердило надійність України, яка адаптувала власне законодавство у газовому секторі з нормами європейського газового ринку.