СЕО Moneyveo розповіла на GDPR Summit про захист персональних даних

Компанія Moneyveo активно включилася в процес захисту персональних даних, попри те, що на даний момент ряд його процедур для компанії непридатний.

Про це заявила СЕО Moneyveo Олена Андронікова на Всеукраїнському GDPR Summit у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У 2019 році ми активно включилися в процес впровадження в Moneyveo вимог GDPR, навіть попри те, що на даний момент ряд його процедур для нас непридатний. Для Moneyveo це інвестиція у стійке зростання бізнесу. Зараз ми постійно проводимо організаційні заходи в даному напрямку, додаючи нові опції, підвищуючи рівень безпеки. Вважаю, що захист персональних даних клієнтів - сьогодні must have для будь-якого бізнесу, який працює з базами даних. Це підвищує вартість і цінність компанії, а також є еталоном інформаційної гігієни на фінтех-ринку», - сказала Андронікова.

Вона підкреслила, що Moneyveo приділяє велику увагу захисту даних споживачів. Компанія співпрацює з низкою асоціацій - ЕМА, ВАФК, АФІ, - мета яких - сприяти розвитку зручних і безпечних безготівкових платіжних інструментів та сервісів в Україні. Таким чином Moneyveo підвищує планку захисту прав клієнтів на всьому ринку.

«Також у нас є унікальний досвід співпраці з кіберполіцією, що допомагає швидше розкривати онлайн-злочини. Moneyveo реалізує ряд проєктів корпоративної соціальної відповідальності, спрямованих на підвищення фінансової грамотності громадян. Зокрема, спільно з Міністерством цифрової трансформації ми запустили онлайн-курс «Кіберняня» на платформі «Дія. Цифрова освіта», - нагадала СЕО Moneyveo.

Андронікова повідомила, що на технічні засоби захисту даних Moneyveo витрачає понад 33% свого ІТ-бюджету. Компанія висуває жорсткі вимоги до безпеки в разі використання відомостей про клієнтів усередині компанії, а також встановила контроль за інформаційними потоками, реалізувала превентивні заходи від витоків і несанкціонованого доступу до даних.

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СЕО Moneyveo Олена Андронікова виступила на третьому щорічному Міжнародному форумі «Кібербезпека - захистимо бізнес, захистимо державу» з презентацією «Захист персональних даних: хто від цього виграє - бізнес або клієнт?».

Всеукраїнський GDPR Summit пройшов у Києві в межах європейського місяця кібербезпеки. Організаторами заходу виступили Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем ЕМА і журнал PaySpace Magazine. На одному майданчику зібралися директори і топменеджери, бізнес-аналітики та юристи з банків і небанківських фінансових організацій, страхових, туристичних, фінтех-компаній та інших. Провідні фахівці ділилися практичним досвідом впровадження протоколів GDPR у робочі процеси різних сфер діяльності.

Фото: Moneyveo