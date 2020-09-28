Moneyveo уклала меморандум про співпрацю з Могилянкою

22 вересня Moneyveo підписала меморандум про партнерство з Києво-Могилянською академією. Раніше фінтех-компанія вже співпрацювала з навчальним закладом.

У 2019 році Moneyveo розробила власний освітній курс “Інтернет-просування вебпроєктів” для студентів Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Під час занять з маркетингу майбутні IT-спеціалісти вчилися розробці власних сайтів. Наприкінці програми три автори найвдаліших робіт отримали нагороду — єдиноразові стипендії від Moneyveo у сумарному розмірі 100 000 грн.

У 2020 фінтех-компанія вирішила не обмежувати проєкт створенням онлайн-продуктом, а навчити молодь ще і його просуванню. Тепер студенти зможуть самостійно обирати ідеї для стартапів та працювати командою над усіма бізнес-процесами.

“Сьогодні наші студенти мислять не тільки як програмісти. Вони міркують як стартапери. Їх цікавить не тільки онлайн-продукт, а й уміння його просунути в мережі, масштабування бізнесу. Радий, що до проведення спеціалізованого курсу долучилися експерти компанії Moneyveo. Саме така тісна співпраця з бізнесом дозволяє розвивати сучасну вищу ІТ-освіту”, – підкреслює декан факультету інформатики Києво-Могилянської академії Андрій Глибовець.

На думку генерального директора Moneyveo Альони Андронікової, навчання у вишах слід максимально наближати до практики й сучасних реалій бізнес-середовища.

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“Підписання меморандуму з Києво-Могилянською академією означає, що наші спільні з вишем ініціативи будуть посилені. А саме: додатково стартує ряд нових довгострокових програм і форматів співпраці — таких як конференції, лекції, воркшопи та науково-технічні проєкти. Я переконана, що наша спільна робота сприятиме зростанню професіоналізму обох сторін і подарує світу багато чудових фахівців”, — прокоментувала генеральний директор компанії Moneyveo Альона Андронікова.

Цьогоріч курс від Moneyveo розпочався 5 вересня і триватиме до 5 грудня включно.

Нагадаймо, Moneyveo — сервіс № 1 на ринку мікрофінансових послуг онлайн за версією досліджень Ukrainian E-Commerce Expert. Фінтех-компанія щороку отримує різноманітні нагороди та премії у всеукраїнських конкурсах. Нещодавно вона стала лідером рейтингу МФО за версією Finance.ua. Співробітників компанії часто запрошують на профільні заходи як експертів у галузі сучасних технологій та інновацій. У листопаді Moneyveo відсвяткує своє семиріччя.

Фото: Пресслужба Moneyveo