Moneyveo придбала для трьох лікарень апарати штучної вентиляції легенів

Сучасні апарати штучної вентиляції легенів отримали три лікарні у Чернівцях, Києві та Івано-Франківську - у межах проєктів корпоративно-соціальної відповідальності Moneyveo забезпечила таким обладнанням медустанови у містах з найвищим рівнем захворюваності на СOVID-19.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

«Завдяки нашим партнерам - Українській біржі благодійності, апарати ШВЛ вже доправлені до лікарень і готові до використання», - розповіли в компанії.

Зокрема, апарати ШВЛ уже отримали Чернівецька обласна клінічна лікарня, Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня та Київська міська клінічна лікарня №9 - за статистикою, саме у цих регіонах нині рівень захворюваності на COVID-19 досить високий.

Як зазначив головний лікар Чернівецької обласної лікарні Сергій Цинтар, у цьому медзакладі заповнені всі 15 ліжок у реанімації, і на минулих вихідних навіть розглядалася можливість встановлення додаткових ліжок у коридорі у разі доправлення нових пацієнтів. «Тяжких хворих на дотації кисню багато, а апаратів штучної вентиляції легенів було замало. Точніше, апаратів середнього класу маємо досить, але для хворих на COVID-19 потрібні апарати експертного класу», - зауважив він.

Досі у чернівецькій лікарні було 2 такі апарати, тепер же доставлено і третій.

Крім того, у межах ініціатив з підтримки медичної сфери компанія Moneyveo закупила і передала 100 медичних щитків для працівників Бориспільської лікарні інтенсивного лікування та Вінницької міської клінічної лікарні №1.

У компанії розповіли, що в межах програми корпоративної соціальної відповідальності передбачені кошти також на лікування та реабілітацію українських бійців, фінансують будівництво центру для онкохворих дітей «Дача» і реалізували низку інших соціальних ініціатив.

Як повідомлялося, в Україні за добу зареєстрували 2 884 нових випадків COVID-19 зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 181 237 осіб.

Фото з відкритих джерел