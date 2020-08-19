Moneyveo фінансує будівництво центру для онкохворих дітей «Дача»

Компанія Moneyveo фінансує будівництво нового приміщення для столичного центру «Дача», де у період лікування в Інституті раку безкоштовно проживають сім'ї з онкохворими дітьми.

Про це Укрінформу повідомили в компанії Moneyveo.

«350 юних онкопацієнтів щороку потребують лікування в Інституті раку і тимчасового житла у столиці. Цим дітям не можуть допомогти у їхніх містечках, і вони змушені приїжджати до Києва. Кому пощастить, той встигне отримати місце на «Дачі». Але ж підтримка потрібна кожній дитині. Тому фонд «Запорука» вирішив змінити цю ситуацію, започаткувавши благодійний проєкт зі спорудження великого приміщення для «Дачі», - йдеться в повідомленні компанії.

Будівництво нового житлового центру «Дача» триває з 2018 року. Участь у його фінансуванні беруть як окремі українці, так і соціально відповідальний бізнес. Так у БФ «Запорука» вже зібрали й передали на будівництво понад 9 млн грн з необхідних 18 млн грн. За цей час було зведено стіни, проведено електрику, воду, систему опалення, встановлено сучасну вентиляцію з постійним постачанням свіжого кисню та відтоком відпрацьованого повітря, облаштовано підігрів підлоги, тривають облицювальні роботи.

Читайте також: Фінансова компанія допомагає у лікуванні пораненого снайпером бійця

«Дача» була створена для того, аби родина була разом у такий складний період як хвороба дитини. Ми не раз ставали свідками, як через довгу розлуку розпадалися сім'ї, це і стало головною мотивацією створити «Дачу», що стала серцем фонду. В центрі сім’ї живуть повним складом: мама, тато, дитина, інколи братики-сестрички. У кожної родини окрема кімната, яка на період лікування стає справжнім, нехай і тимчасовим, домом», - розповіла засновниця БФ «Запорука» Наталія Оніпко.

Нагадаємо, Moneyveo також надає багато уваги освітнім проєктам, серед яких навчання онлайн-маркетингу студентів Києво-Могилянської академії, відеоуроки до освітнього онлайн-курсу для українських бійців від Київської школи економіки. Також Moneyveo допомагає оргтехнікою українським військовим Регіонального розвідувального центру радіоелектронної розвідки «Північ», перераховує гроші на лікування воїнів АТО/ООС в Центрі реабілітації при Інституті медицини праці ім. Кундієва.

Фото: Moneyveo