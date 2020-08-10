Фінансова компанія допомагає у лікуванні пораненого снайпером бійця

Мати пораненого в зоні проведення операції Об'єднаних сил бійця Олександра Дударєва та Чернігівський центр реабілітації звернулися до фінансової компанії Moneyveo по допомогу на лікування.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в Moneyveo, компанія вирішила надати таку допомогу.

Сержанта 10-ї гірсько-штурмової бригади Олександра Дударєва було поранено пострілом снайпера в голову. «Поранення виявилося занадто тяжким і вимагає тривалої терапії, а у нас не вистачає коштів. Зараз Саша проходить фізичну реабілітацію в центрі NEXT STEP UKRAINE в Ірпені», - повідомила мати сержанта.

Як зазначили в компанії Moneyveo, що займається мікрокредитуванням в інтернеті, окрім допомоги цій сім'ї, компанія вже оплатила лікування в Інституті медицини праці сержанта 169 центру «Десна» Андрія Шурубура. Також Moneyveo стабільно фінансує благодійний фонд «Армія SOS» і активно бере участь у благодійних проєктах.

Компанія регулярно співпрацює з Регіональним розвідувальним центром «Північ» у Чернігівській області, забезпечуючи його сучасною оргтехнікою, повідомили Укрінформу повідомили у розвідцентрі.

«Протягом останнього року Moneyveo передала розвідцентру «Північ» плотери, принтери, ноутбуки та іншу офісну техніку, яка дуже полегшує і прискорює наші робочі процеси. Українська армія потребує нового, якісного обладнання. Підтримка бізнесу має велике значення», – розповів командир розвідцентру Євген Коутний.

Також компанія підписала Меморандум про співпрацю з Чернігівським обласним центром комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їхніх сімей та сімей загиблих. У рамках спільної роботи заплановано низку проєктів: фінансування соціальної, психологічної, фізичної реабілітації та стаціонарного лікування у медичних установах учасників АТО/ООС.

«Дуже важливо, щоб великий бізнес підтримував наших бійців і людей, які постраждали у результаті військового конфлікту. Ветерани та їхні сім'ї постійно звертаються до нас. Але вони обмежені у фінансуванні і лікування затримується», – повідомила директор Чернігівського центру реабілітації Юлія Дмитренко.

Окрім того, нещодавно за участі компанії розробили кілька освітніх проєктів для ветеранів, що після повернення до мирного життя відчули, що втрачають кваліфікацію.

«У 2019 спільно з Київською школою економіки команда Moneyveo підготувала для ветеранів АТО безкоштовний освітній відеокурс із сучасного онлайн-маркетингу. Навчання допоможе хлопцям самореалізуватися – подолати невпевненість перед відкриттям свого бізнесу і зробити крок до нових можливостей у мирному житті», - розповіли у компанії.

Компанія Moneyveo – це фінансова організація, лідер онлайн-кредитування в Україні, де працює з 2013 року. Клієнтами сервісу вже стали понад 930 тис. осіб. Компанія отримала нагороди PaySpace Magazine Awards як найкращий український fintech-стартап та Українську народну премію в галузі фінансів як найкращий сервіс кредитів онлайн.

Фото: пресслужба компанії