МОЗ закупить за програмою Світового банку 1,2 мільйона нових тест-систем

Міністерство охорони здоров'я спільно зі Світовим банком закупить понад 1 млн нових тест-систем для визначення COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 10 серпня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Спільно зі Світовим банком, проєктом Міністерства охорони здоров’я у нас є кошти, які виділені виключно на боротьбу з епідемією. Ми будемо закуповувати нові тест-системи, близько 1,2 млн штук, за програмою Світового банку. Окрім того, додатково закуповуємо обладнання в наші лабораторні центри, в яких безпосередньо робиться тестування”, - сказав Степанов.

Також Степанов поінформував, що за кошти державного бюджету здійснюються закупівлі засобів індивідуального захисту для лікарів - респіраторів, масок, захисних щитків, рукавичок.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008. За минулу добу було здійснено 13 301 тестування на визначення COVID-19, з яких 10 083 тестувань методом ПЛР, 3 218 - методом ІФА.

Фото: Ro Insider