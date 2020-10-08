Оборона і космос: Укроборонпром планують розділити на два холдинги

Команда ДК “Укроборонпром” підготувала стратегію трансформації концерну для затвердження наглядовою радою Укроборонпрому, в якій передбачено ліквідацію концерну та створення двох холдингів - оборонних технологій та аерокосмічного.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба концерну з посиланням на інформацію першого заступника гендиректора Укроборонпрому Романа Бондаря.

«Документ описує процес трансформації державного концерну, а також цільову модель нової оборонної холдингової компанії з функціями фінансового та корпоративного центру з управління галузевими об’єднаннями. Після презентації міністерству його фіналізували для затвердження наглядовою радою Укроборонпрому», - йдеться в повідомленні.

Згідно зі стратегією, фінальним етапом трансформації стане ліквідація концерну. Замість нього буде створено два холдинги: оборонних технологій та аерокосмічний. Ці холдинги виконуватимуть роль корпоративних центрів та реалізовуватимуть політику власності для галузевих науково-виробничих об’єднань, що будуть створені після корпоратизації.

Як зазначається, підприємства-учасники Укроборонпрому, які виготовляють озброєння та військову техніку для сил безпеки та оборони, увійдуть до оборонного холдингу, низка авіабудівних підприємств відійдуть до аерокосмічного. Крім того, у складі оборонного холдингу будуть створені шість галузевих субхолдингів та увійдуть спецекспортери.

"З боку міністерства з питань стратегічних галузей промисловості є питання, щодо ролі спецекспортерів – чи повинні вони увійти в оборонний холдинг? Ми вважаємо, що так, тому що спецекспортери невід’ємно пов’язані в існуючій бізнес моделі з підприємствами. Вони часто діють, як "казначейські центри". Тому на перехідний період мають залишитись та виконувати ці функції до створення торгових домів на галузевих холдингах. Для захисту цієї позиції ми підготували аргументи. Будемо додатково презентувати віцепрем’єр-міністру", – повідомив перший заступник генерального директора ДК “Укроборонпром” Роман Бондар.

Стратегія трансформації повністю орієнтована на потреби Міноборони та Збройних сил України з урахуванням викликів війни та потенційних загроз національній безпеці країни, і направлена на посилення кооперації з приватним сектором та залучення інвестицій в галузь.

За словами першого заступника гендиректора, майбутнє Укроборонпрому – у співпраці та кооперації з приватними компаніями як з України, так і з закордонними партнерами. Оборонний холдинг, що з’явиться, стане платформою для розвитку державно-приватного співробітництва.

В пресслужбі зазначили, що над документом працювали спеціалісти декількох міністерств та незалежні експерти спільно з директорами підприємств і командою Офісу трансформацій концерну. У концепції перезавантаження Укроборонпрому враховано дуже багато чинників та документів: від національних стратегічних документів галузі до міжнародних зобов’язань України у сфері оборони та реформи корпоративного управління.

В Укроборонпромі також нагадали, що реформа оборонних підприємств, розпочата новою командою Укроборонпрому, передбачає їх корпоратизацію та об’єднання у державні холдингові компанії за галузевим принципом, а також поступове запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління. Мета цих перетворень – залучення іноземних інвестицій в оборонну галузь.

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Зазначається, що для реалізації зазначених перетворень необхідно докорінно змінити законодавче поле, яке регулює роботу концерну та державних підприємств оборонної галузі, а також провести їх фінансове оздоровлення. Для цього в парламенті зареєстровано законопроєкт №3822, який визначає процедуру перетворення державних оборонних підприємств на акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю; запроваджує нову модель корпоративного управління на основі міжнародних стандартів та конкретні механізми покращення роботи оборонних підприємств-учасників концерну.

Як повідомлялося, 6 жовтня Президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".

Виконувачем обов’язків гендиректора Укроборонпрому було призначено Ігоря Фоменка.