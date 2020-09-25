Україна та Бразилія спільно працюватимуть над розробками в оборонній сфері

Представники МЗС України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Укроборонпрому під час міжнародної відеоконференції щодо ключових напрямів співпраці України та Бразилії у сфері оборонної промисловості обговорили з бразильськими колегами можливість спільних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Під час конференції було обговорено поточний стан співпраці між оборонними промисловостями та шляхи її активізації. Кожна зі сторін представила своє бачення потенційних тем для подальшого діалогу. Директор "СпецТехноЕкспорт", окрім пропозицій щодо постачання сучасних зразків озброєння та військової техніки, розповів про перспективи співпраці у сфері спільних розробок та озвучив пропозиції української сторони щодо можливих напрямів такого співробітництва", - йдеться в повідомленні Укроборонпрому.

Як зазначається, сторони домовились про подальше підписання двох меморандумів - про взаєморозуміння щодо розвитку виробництва та комерційного використання оборонного виробництва та про взаєморозуміння з питань науково-технічного співробітництва в оборонній галузі. Підписання заплановано у рамках наступного етапу діалогу, який відбудеться під час візиту бразильської делегації в Україну у жовтні поточного року.

В пресслужбі також повідомили, що представники Бразилії відвідають українські виробничі підприємства та випробувальні полігони.

Під час переговорів Бразилію представили директор секретаріату з питань оборонної продукції міністра оборони Бразилії Маркус Розас Дего Понтіс, директор департаменту розвитку торгівлі Луіс Антоніо Дуізіт Бріто, а також представники міністерства іноземних справ Бразилії.