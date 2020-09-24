Доступ до ринку закупівель Укроборонпрому отримали 4,5 тисячі постачальників

На початку 2020 року підприємства Укроборонпрому добровільно перейшли на систему Прозорро. Це відкрило ринок закупівель концерну для 4,5 тисячі постачальників.

Як передає Укрінформ, про це повідомила директор із закупівель ДК “Укроборонпром” Надія Бігун, повідомляє пресслужба концерну.

“Роками закупівлі у сфері оборони були закритими та втаємниченими. Втім, коли ми подивилися, що саме купують підприємства концерну, зрозуміли, що у більшості позицій немає ніякої таємниці. А перехід на систему Прозорро взагалі дозволить купувати ці товари, а також роботи та послуги, ще дешевше та без корупції. Ми купуємо абсолютно все: виробниче устаткування, мастильну оливу та охолоджуючі рідини, електроенергію та газ, офісну та комп’ютерну техніку тощо. Те, що не становить військової таємниці, може і має закуповуватись прозоро та відкрито. Саме це ми і зробили”, – повідомила Бігун.

За словами топ-менеджера, до 1 січня 2020 року 70% закупівель підприємств концерну відбувались закрито на одному з майданчиків, в яких могли брати участь лише зареєстровані на ньому постачальники. Решта 30% закупівель підприємств Укроборонпрому взагалі були в "тіні" – їх не було навіть на згаданому майданчику.

За інформацією Бігун, до ДК “Укроборонпром” входять 137 підприємств, близко 60 з них ведуть активну виробничу діяльність. У 2019-му ці підприємства здійснили закупівлі на 4 мільярди гривень, за 8 місяців поточного року – на 5,6 млрд грн. Якщо торік у закупівлях підприємств Концерну змогло взяти участь обмежене коло постачальників, то цьогоріч на відкриті торги приходять усі охочі.

"За рахунок конкуренції підприємствам Укроборонпрому вдалося зекономити понад півмільярда гривень (520 млн) з початку року”, – зазначила Бігун.

У пресслужбі також повідомили, що до відкритого онлайн-обговорення закупівель Укроборонпрому приєдналося близько сотні постачальників. Через великий інтерес та з метою ефективнішого обміну думками з учасниками Концерн проведе додатковий захід для бізнесу вже цього четверга, 24 вересня.