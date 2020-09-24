Доступ до ринку закупівель Укроборонпрому отримали 4,5 тисячі постачальників
Як передає Укрінформ, про це повідомила директор із закупівель ДК “Укроборонпром” Надія Бігун, повідомляє пресслужба концерну.
“Роками закупівлі у сфері оборони були закритими та втаємниченими. Втім, коли ми подивилися, що саме купують підприємства концерну, зрозуміли, що у більшості позицій немає ніякої таємниці. А перехід на систему Прозорро взагалі дозволить купувати ці товари, а також роботи та послуги, ще дешевше та без корупції. Ми купуємо абсолютно все: виробниче устаткування, мастильну оливу та охолоджуючі рідини, електроенергію та газ, офісну та комп’ютерну техніку тощо. Те, що не становить військової таємниці, може і має закуповуватись прозоро та відкрито. Саме це ми і зробили”, – повідомила Бігун.
За словами топ-менеджера, до 1 січня 2020 року 70% закупівель підприємств концерну відбувались закрито на одному з майданчиків, в яких могли брати участь лише зареєстровані на ньому постачальники. Решта 30% закупівель підприємств Укроборонпрому взагалі були в "тіні" – їх не було навіть на згаданому майданчику.
За інформацією Бігун, до ДК “Укроборонпром” входять 137 підприємств, близко 60 з них ведуть активну виробничу діяльність. У 2019-му ці підприємства здійснили закупівлі на 4 мільярди гривень, за 8 місяців поточного року – на 5,6 млрд грн. Якщо торік у закупівлях підприємств Концерну змогло взяти участь обмежене коло постачальників, то цьогоріч на відкриті торги приходять усі охочі.
"За рахунок конкуренції підприємствам Укроборонпрому вдалося зекономити понад півмільярда гривень (520 млн) з початку року”, – зазначила Бігун.
У пресслужбі також повідомили, що до відкритого онлайн-обговорення закупівель Укроборонпрому приєдналося близько сотні постачальників. Через великий інтерес та з метою ефективнішого обміну думками з учасниками Концерн проведе додатковий захід для бізнесу вже цього четверга, 24 вересня.