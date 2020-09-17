Стало відомо, скільки заробив Укроборонпром на оренді та продажах майна

За 8 місяців 2020 року підприємства Концерну провели 480 аукціонів, з них – чотири з оренди. Решта аукціонів пов’язані з продажем майна, в основному металобрухту та списаних автівок.

Як передає Укрінформ, про це повідомила директор із закупівель ДК "Укроборонпром" Надія Бігун на спільній онлайн конференції з експертною організацією StateWatch, повідомляє пресслужба концерну.

“За 8 місяців цього року підприємства Укроборонпрому заробили на прозорій оренді та продажі майна 21,6 млн грн. Ще на понад 10 млн грн – успішно провели аукціони”, - повідомляє пресслужба.

За словами Бігун, згадані чотири аукціони Укроборонпрому з оренди майна не підпадають під дію Закону. Заводи “Маяк” та “Радар” не є класичними держпідприємствами, це публічні акціонерні товариства. Тому продаж свого майна через Прозорро.Продажі є їхньою власною ініціативою. Втім, тепер їхній досвід дозволить Концерну зробити аукціони з оренди держмайна максимально ефективними.

У пресслужбі також уточнили, що ухвалення Закону України “Про оренду державного та комунального майна” з одного боку та відсутність підзаконки до нього – з іншого заблокували оренду держмайна в Україні щонайменше на півроку. І лише місяць тому були ухвалені останні підзаконні акти, які дозволяють держпідприємствам виходити на прозору оренду майна.

Як зазначається, сьогодні оренда держмайна відбувається через відкриті аукціони на Прозорро.Продажі. Крім того, Закон дає право орендодавцям не продовжувати діючі договори на наступний період, який зазвичай сягав 5-10 років. Втім, Закон дає їм також право їх продовжити: зі старими орендарями на тих самих умовах. Укроборонпром сподівається, що відповідальні держкомпанії цим правом не скористаються, а запустять чесні та прозорі аукціони.

Зважаючи на те, що ринок оренди перебуває у глибокій кризі, наголосили в пресслужбі, Укроборонпром рекламує аукціони та об’єкти оренди максимально повно та привабливо на фасадах самих об’єктів, на спеціалізованих інтернет ресурсах (OLX, domik.ua) та в соцмережах (Facebook)”. Це дозволить досягнути максимального прибутку на оренді майна, переконані в концерні.