Понад 80% майна Укроборонпрому в Києві здається в оренду за заниженими цінами

ГО "StateWatch" в результаті дослідження договорів на оренду майна трьох підприємств ДК "Укроборонпром" в Києві виявила, що понад 80% об'єктів здаються в аренду за цінами, що нижче ринкових.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова StateWatch Гліб Канєвський під час презентації результатів дослідження 17 вересня.

Він розповів, що для дослідження було обрано три підприємства: ПАТ "Завод "Маяк", ДАХК "Артем" та ПАТ "Київський завод "Радар".

За словами Канєвського, Київ було обрано для того, щоб мати можливість порівняти ціни оренди майна Укроборонпрому з цінами на комерційному ринку. Для дослідження були обрані контракти укладені до 2020 року.

"Узагальнюючи результати, висновки до яких ми дійшли наступні: перше - це те, що понад 80% контрактів, які ми моніторили мають вартість оренди майна нижче ринкової, друге - це те, що понад третину контрактів взагалі були укладені до 2015 року і навіть раніше. Тобто контракти на оренду приміщень підприємств Укроборонпрому вони досить довготривалі. Багато контрактів укладено на початку 2000х років, є такі, що укладені у 90-х. Відповідно ці контракти пролонговуються роками з фіксованої там мінімальною ціною за квадратний метр", - пояснив Канєвський.

Він додав, що під час дослідження контрактів було виявлено 5 фірм, які фігурують в журналістських розслідуваннях та кримінальних провадженнях щодо завдання збитків державі.

Канєвський розповів, що StateWatch досліджувало договори на оренду 182 приміщень Укроборонпрому з травня по серпень 2020 року. В рамках моніторингу було проаналазівано вартість оренди схожої державної чи приватної нерухомсті на тих же самих локаціях. Також було проведено аналіз орендарів на предмет корупційних ризиків.

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За результатами дослідження було виявлено, що 148 об'єктів нерухомості із 182 здаються в оренду за цінами нижче ринкових. Зокрема всі досліджені приміщення ДАХК "Артем", а це 50 об'єктів, здаються за цінами нижче ринкових. Також за цінами нижче ринкових орендують 72% приміщень заводу "Маяк" та 83% приміщень заводу "Радар".

У StateWatch також порахували можливі збитки від здачі в оренду нерухомості за заниженними цінами. Зокрема лише на трьох підприємствах за контрактами, які були проаналізовані, ДК "Укроборонпром" щомісяця втрачає 3,7 млн грн.