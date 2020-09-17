Рада спростила передачу в оренду майна у сфері фізкультури та спорту

Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту" (проєкт №3550), що передбачає спрощення механізму передачі в оренду майна у цій сфері.

Як передає кореспондент Укрінформ, рішення підтримали 318 народних депутатів.

"Метою законопроєкту є створення можливостей для ефективного функціонування низки соціально важливих закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток фізичної культури і спорту, формування здорового способу життя громадян України. Для цього пропонується надати їм право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону за умови збереження та використання орендованих приміщень для розвитку фізичної культури і спорту", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, документ доповнює частину другу статті 15 Закону "Про оренду державного і комунального майна", абзацом про надання права на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону базам олімпійської та паралімпійської підготовки, спортивним клубам, дитячо-юнацьким спортивним школам, спеціалізованим закладам освіти спортивного профілю, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки та іншим закладам фізичної культури і спорту.