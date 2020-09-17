Рада внесла зміни до бюджету-2020 щодо відновлення доріг і мостів

Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету на 2020 рік щодо автодоріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд.

Проєкт №3991 у другому читанні підтримали 255 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ доповнює розділ "Прикінцеві положення" Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" пунктом стосовно граничної величини місцевого боргу щодо місцевих запозичень, залучених для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності.

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Закон передбачає не застосовувати обмеження щодо граничної величини місцевого боргу за умови якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не будуть перевищувати у наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затвердженого законом про Державний бюджет для відповідного місцевого бюджету.

Окрім цього, передбачається дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їх керівників здійснювати у 2020 році місцеві запозичення з дотримання вимог Бюджетного кодексу та чинного законодавства України.

У першому читанні законопроєкт №3991 ухвалено 3 вересня 2020 року.