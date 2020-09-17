Рада зробила крок до зниження податкового навантаження на аграріїв

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо зниження податкового навантаження на аграріїв при реалізації сільськогосподарської продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Фейсбуці.

Сьогодні, 17 вересня, на засіданні Верховної Ради прийнято у першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції. Зокрема, знижено ставку ПДВ для аграрного сектору з 20% до 14% при операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД: 0102 (велика рогата худоба, жива), 0103 (свині живі), 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соєвi боби), 1204 00 (насіння льону), 1205 (насіння свиріпи та ріпаку), 1206 00 (насіння соняшнику), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур), 1212 91 (цукрові буряки).

"Зниження ставки ПДВ для аграрного сектору є одним із інструментів підтримки сільгоспвиробників. Подальша підтримка цього законопроекту та його реалізація знизить податкове навантаження на виробників с/г продукції, що в свою чергу дозволить зменшити вартість сировини для переробників такої продукції. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української агропродукції, ліквідації схем ухилення від оподаткування, а також виведенню значної частини економіки з тіні", - прокоментував ухвалення законопроєкту міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законів України в частині забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Проєкт закону, що пропонує ці зміни було розроблено з метою збільшення надходжень до державного бюджету в 2021 році. Міністерство фінансів запевнило, що реалізація норм законопроєкту дозволить збільшити надходження податків і зборів до державного бюджету на 2,7 млрд грн, до місцевих бюджетів – на 0,5 млрд грн.