Рада планує знизити ставку ПДВ на постачання окремих видів сільгосппродукції

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3656 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції".

Рішення підтримали 233 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У документі пропонується доповнити пункт 193.1 статті 193 Податкового кодексу України підпунктом "г", яким встановити ставку податку на додану вартість у розмірі 14% по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України живої великої рогатої худоби, живих свиней, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння льону, насіння свиріпи та ріпаку, насiння соняшника, насiння та плодів iнших олiйних культур, цукрових буряків.

У зв’язку із запровадженням понижуючої ставки ПДВ у 14% відповідно коригуються також норми статті 194 Кодексу щодо основної ставки цього податку.