Блокування накладних ПДВ підриває економіку країни - Європейська бізнес асоціація

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) вважає, що безпідставне блокування ПДВ накладних підриває економіку країни, та закликає Кабмін, Міністерство фінансів та Державну податкову службу припинити цю практику.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

За повідомленнями компаній-членів Асоціації, останнім часом почастішали випадки блокування реєстрації ПДВ накладних та розрахунків коригування до них. Як зазначають компанії, в переважній більшості причини блокування не вказуються. Також не зазначається, які саме додаткові документи потрібні для розблокування таких накладних чи розрахунків коригування.

Як приклад, у рішенні про блокування податкових накладних чи розрахунків коригування з ПДВ може бути зазначено відсутність коду УКТЗЕД або коду виду діяльності у таблицях даних платника податку, і, при цьому, таблиці містять саме ті коди, які нібито відсутні.

Крім того, при блокуванні накладної у рішеннях ДПС, наголошують в ЄБА, не зазначається у чому саме полягає ризиковість платника податків. При цьому, всі наступні накладні платника податку в автоматичному режимі блокуються і компанія в автоматичному режимі отримує квитанції про зупинення реєстрації всіх податкових накладних. Блокування відбувається навіть тих накладних, стверджують в Асоціації, які не відносяться до тієї операції, яка, на думку контролюючого органу, є ризикованою без пояснення причини. Оскарження таких рішень в адміністративному порядку відбувається без фізичної присутності компаній, тому надати достатні пояснення та докази не завжди можливо.

В Європейській бізнес асоціації нагадують, що процес розблокування є доволі довгим і блокування на підставі ризиковості платника податку призводять до припинення господарської діяльності, що в умовах карантину ще більше підриває економіку країни. До всього цього обурення бізнесу викликають ситуації, коли нульові розрахунки коригування з ПДВ, які не змінюють суми податкових зобов’язань постачальника блокуються, бо містять зміну номенклатури, а покупець, відповідно, втрачає право на податковий кредит.

Тож ЄБА звертається до КМУ, Мінфіну та ДПС із закликом припинити безпідставне блокування ПДВ накладних тим самим фактично змушуючи компанії подвійно сплачувати ПДВ до бюджету: як постачальником, так і покупцем (через неврахування сплаченого постачальнику ПДВ за податковою накладною, реєстрація якої зупинена). Аби процес реєстрації накладних наразі запрацював у законний спосіб Асоціація пропонує внесення змін до постанови Кабміну №1165 в частині удосконалення критеріїв ризиковості платника податку. Йдеться про покладення зобов’язання на ДПС проводити розгляд таких скарг у присутності представників компаній. Крім того, обов’язково зазначати у рішеннях ДПС конкретну інформацію, що свідчить про ризиковість платника податку чи ризиковість операції.