Блокування накладних ПДВ підриває економіку країни - Європейська бізнес асоціація
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЄБА.
За повідомленнями компаній-членів Асоціації, останнім часом почастішали випадки блокування реєстрації ПДВ накладних та розрахунків коригування до них. Як зазначають компанії, в переважній більшості причини блокування не вказуються. Також не зазначається, які саме додаткові документи потрібні для розблокування таких накладних чи розрахунків коригування.
Як приклад, у рішенні про блокування податкових накладних чи розрахунків коригування з ПДВ може бути зазначено відсутність коду УКТЗЕД або коду виду діяльності у таблицях даних платника податку, і, при цьому, таблиці містять саме ті коди, які нібито відсутні.
Крім того, при блокуванні накладної у рішеннях ДПС, наголошують в ЄБА, не зазначається у чому саме полягає ризиковість платника податків. При цьому, всі наступні накладні платника податку в автоматичному режимі блокуються і компанія в автоматичному режимі отримує квитанції про зупинення реєстрації всіх податкових накладних. Блокування відбувається навіть тих накладних, стверджують в Асоціації, які не відносяться до тієї операції, яка, на думку контролюючого органу, є ризикованою без пояснення причини. Оскарження таких рішень в адміністративному порядку відбувається без фізичної присутності компаній, тому надати достатні пояснення та докази не завжди можливо.
В Європейській бізнес асоціації нагадують, що процес розблокування є доволі довгим і блокування на підставі ризиковості платника податку призводять до припинення господарської діяльності, що в умовах карантину ще більше підриває економіку країни. До всього цього обурення бізнесу викликають ситуації, коли нульові розрахунки коригування з ПДВ, які не змінюють суми податкових зобов’язань постачальника блокуються, бо містять зміну номенклатури, а покупець, відповідно, втрачає право на податковий кредит.
Тож ЄБА звертається до КМУ, Мінфіну та ДПС із закликом припинити безпідставне блокування ПДВ накладних тим самим фактично змушуючи компанії подвійно сплачувати ПДВ до бюджету: як постачальником, так і покупцем (через неврахування сплаченого постачальнику ПДВ за податковою накладною, реєстрація якої зупинена). Аби процес реєстрації накладних наразі запрацював у законний спосіб Асоціація пропонує внесення змін до постанови Кабміну №1165 в частині удосконалення критеріїв ризиковості платника податку. Йдеться про покладення зобов’язання на ДПС проводити розгляд таких скарг у присутності представників компаній. Крім того, обов’язково зазначати у рішеннях ДПС конкретну інформацію, що свідчить про ризиковість платника податку чи ризиковість операції.