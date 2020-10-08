Нафта дорожчає через ураган «Дельта» в Мексиканській затоці
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,08 за барель, що на $0,09 (0,21%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,97 за барель, що на $0,02 (0,05%) вище за рівень попередньої сесії. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $41,99 і $39,95 відповідно.
У центрі уваги ринку - черговий ураган у Мексиканській затоці, який вже призвів до призупинення більш як 80% видобувних потужностей в регіоні.
Ураган «Дельта», змусив енергетичні компанії закрити нафтогазові платформи і переробні заводи в зоні Мексиканської затоки, на яку припадає 17% нафтовидобутку США, підтримав світові ціни на чорне золото. Він досяг третьої категорії, а швидкість вітру в епіцентрі становила 120 миль на годину (193 км/год).
В результаті евакуації персоналу з 183 морських об'єктів видобуток упав на 1,5 бар/добу. (б / д). Зазвичай у регіоні видобувається 1,65 млн бар. сирої нафти на добу.
Дані міністерства енергетики США, опубліковані напередодні, показали перше за чотири тижні збільшення запасів нафти в країні - на 500 тис. барелів. Запаси бензину в США зменшилися на 1,4 млн барелів, дистилятів - на 1 млн барелів. Аналітики в середньому очікували зниження відповідно на 800 тис. І 2,9 млн барелів.
Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 42,28 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,17 долара за барель, що на 18 центів вище за рівень закриття торгів ($41,99).