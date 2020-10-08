Нафта дорожчає через ураган «Дельта» в Мексиканській затоці

Ціни на нафту зросли у четвер, 8 жовтня, через ураган у Мексиканській затоці, що компенсувало опубліковані напередодні дані Управління енергетичної інформації (EIA) про збільшення запасів сирої нафти в США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,08 за барель, що на $0,09 (0,21%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,97 за барель, що на $0,02 (0,05%) вище за рівень попередньої сесії. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $41,99 і $39,95 відповідно.

У центрі уваги ринку - черговий ураган у Мексиканській затоці, який вже призвів до призупинення більш як 80% видобувних потужностей в регіоні.

Ураган «Дельта», змусив енергетичні компанії закрити нафтогазові платформи і переробні заводи в зоні Мексиканської затоки, на яку припадає 17% нафтовидобутку США, підтримав світові ціни на чорне золото. Він досяг третьої категорії, а швидкість вітру в епіцентрі становила 120 миль на годину (193 км/год).

В результаті евакуації персоналу з 183 морських об'єктів видобуток упав на 1,5 бар/добу. (б / д). Зазвичай у регіоні видобувається 1,65 млн бар. сирої нафти на добу.

Дані міністерства енергетики США, опубліковані напередодні, показали перше за чотири тижні збільшення запасів нафти в країні - на 500 тис. барелів. Запаси бензину в США зменшилися на 1,4 млн барелів, дистилятів - на 1 млн барелів. Аналітики в середньому очікували зниження відповідно на 800 тис. І 2,9 млн барелів.

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,28 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,17 долара за барель, що на 18 центів вище за рівень закриття торгів ($41,99).