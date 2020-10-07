Нафта дешевшає на тлі скасування Трампом «економічних» переговорів
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,02 за барель, що на $0,63 (1,48%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,94 за барель, що на $0,73 (1,79%) нижче від рівня попередньої сесії.
Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $42,65 і $40,97 відповідно. Водночас в окремі моменти нафтові котирування росли більш ніж на 5%.
Напередодні Трамп завершив переговори з демократами про пакет економічних стимулів і розбив надії на те, що такий пакет буде прийнято конгресом до президентських виборів, які пройдуть в США 3 листопада.
Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив, що запаси нафти в США на тижні, що завершився 2 жовтня, зросли на 951 тис. барелів. За даними API, запаси бензину скоротилися на 867 тис. барелів, дистилятів - на 1,03 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу збільшилися на 749 тис. барелів. Тепер інвестори чекають даних від Управління енергетичної інформації США (EIA).
Водночас на ринку створюються умови щодо обмеження поставок чорного золота і зростання цін на сировину.
Ураган «Дельта», що прямує до Мексиканської затоки, змусив енергетичні компанії убезпечити морські виробничі платформи і евакуювати робітників. Деякі компанії в цьому районі, на частку яких припадає 17% від загального обсягу видобутку нафти в США, в 2020 році закрилися в шостий раз.
По інший бік Атлантики норвезька профспілка Lederne 7 жовтня заявила, що страйк нафтовиків, що триває, буде розширений з 10 жовтня, якщо угода про заробітну плату не буде призупинена до крайнього терміну. У зв'язку з посиленням страйку 5 жовтня було закрито шість морських нафтогазових родовищ, що призвело до скорочення видобутку в Норвегії на 8%.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 42,11 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,91 долара за барель, що на 74 цента нижче за рівень закриття торгів ($42,65).