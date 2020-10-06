Штатам загрожує новий ураган «Дельта»

Сформований у Карибському басейні ураган "Дельта" набув потужності четвертої категорії та просувається в напрямку південного узбережжя Сполучених Штатів.

Про це повідомив у вівторок Національний центр ураганів США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Дані, отримані літаком "Hurricane Hunter" Національного управління з дослідження океанів та атмосфери вказують на те, що "Дельта" продовжує швидко набирати потужність", - зауважується в повідомленні Центру.

Так, вказується, що максимальна швидкість вітрів збільшилася до 215 км/год з більш різкими поривами.

"Це свідчить про те, що "Дельта" перетворився на ураган 4-ї категорії за шкалою ураганних вітрів Саффірп-Сімпсона", - зазначили в Національному центрі ураганів США.

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Очікується, що крім Сполучених Штатів впродовж ближчих днів ураган уразить узбережжя Мексики, Белізу й Куби. Найбільший удар на материковій частині США очікується в четвер у штатах Луїзіана, Міссісіпі, Алабама, а також з меншою силою – в Техасі, Арканзасі, Теннессі, Джорджії та Флориді.

Це вже 25-й за ліком потужний ураган цього року, який отримав ім'я за алфавітним порядком.