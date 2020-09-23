У американських метеорологів закінчилися імена для ураганів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vice.
У 2020-му стихійних лих виявилося занадто багато і імена для них закінчилися.
Справа в тому, що у метеорологів є списки імен для ураганів на кожну букву латинського алфавіту. Кожна використовується один раз на рік, таким чином вони повторюються раз на шість років.
Список складається із 21 літери, виключаючи Q, U, X, Y і Z. Як тільки ці літери закінчуються, метеорологи переходять на грецький алфавіт.
В останнє американські метеорологи стикалися з такою проблемою у 2005 році, коли імена закінчилися 17 жовтня і довелося переходити на грецькі літери.
Сезон ураганів у 2020 став одним із наймасштабніших в історії. В даний час він знаходиться на своєму піку, а закінчиться 30 листопада. У серпні метеорологи передбачили від 19 до 25 штормів в Атлантиці, коли за рік в середньому відбувається близько 12 ураганів.