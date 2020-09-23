У американських метеорологів закінчилися імена для ураганів

У Національному ураганному центрі США вже не знають якими іменами називати майбутні урагани в цьому році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vice.

У 2020-му стихійних лих виявилося занадто багато і імена для них закінчилися.

Справа в тому, що у метеорологів є списки імен для ураганів на кожну букву латинського алфавіту. Кожна використовується один раз на рік, таким чином вони повторюються раз на шість років.

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Список складається із 21 літери, виключаючи Q, U, X, Y і Z. Як тільки ці літери закінчуються, метеорологи переходять на грецький алфавіт.

В останнє американські метеорологи стикалися з такою проблемою у 2005 році, коли імена закінчилися 17 жовтня і довелося переходити на грецькі літери.

Сезон ураганів у 2020 став одним із наймасштабніших в історії. В даний час він знаходиться на своєму піку, а закінчиться 30 листопада. У серпні метеорологи передбачили від 19 до 25 штормів в Атлантиці, коли за рік в середньому відбувається близько 12 ураганів.