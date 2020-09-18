Ураган Саллі залишив у США сотні тисяч людей без електрики

Ураган Саллі залишив у США сотні тисяч людей без електрики

Укрінформ
Ураган Саллі вирує в американських штатах Кароліна і Джорджія, одна людина загинула, сотні тисяч залишилися без електрики.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Саллі вже завдав шкоди Флориді й Алабамі, повалив лінії електропередач, перетворив дороги на річки та залишив будинки під водою.

Зазначається, що крім загиблого в Орандж-Біч, штат Алабама, в невеликому прибережному містечку на південному заході Алабами зникла безвісти ще одна людина.

Наразі ураган ослаб до стану посттропічного циклону, але метеорологи попереджають, що торнадо все ще можливі.

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Тропічний шторм Саллі, що сформувався в Мексиканській затоці, протягом декількох днів наближався до узбережжя США. Місцева влада декількох американських штатів оголосила про надзвичайні заходи, зокрема про евакуацію десятків тисяч людей.

Фото: GETTY IMAGES

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