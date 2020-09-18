Ураган Саллі залишив у США сотні тисяч людей без електрики

Ураган Саллі вирує в американських штатах Кароліна і Джорджія, одна людина загинула, сотні тисяч залишилися без електрики.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Саллі вже завдав шкоди Флориді й Алабамі, повалив лінії електропередач, перетворив дороги на річки та залишив будинки під водою.

Зазначається, що крім загиблого в Орандж-Біч, штат Алабама, в невеликому прибережному містечку на південному заході Алабами зникла безвісти ще одна людина.

Наразі ураган ослаб до стану посттропічного циклону, але метеорологи попереджають, що торнадо все ще можливі.

Тропічний шторм Саллі, що сформувався в Мексиканській затоці, протягом декількох днів наближався до узбережжя США. Місцева влада декількох американських штатів оголосила про надзвичайні заходи, зокрема про евакуацію десятків тисяч людей.

Фото: GETTY IMAGES