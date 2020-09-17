Фінляндію накрив шторм, понад 60 тисяч будинків – без світла

Через осінній шторм "Айла" у Фінляндії понад 60 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Найсильніше стихія вирувала у Західній Фінляндії. Вранці у четвер шторм досяг центру країни і зараз прямує на південний схід.

Шторм викликав серйозні відключення електроенергії, особливо на західному узбережжі і у східній провінції Кайнуу. Постраждало понад 140 муніципалітетів, електроенергії немає у понад 60 тисячах домогосподарств.

За даними метеорологів, середня швидкість вітру становила 29 метрів на секунду. При цьому на метеостанції Пієтерсаарі вночі були зафіксовані пориви до 35 метрів на секунду.

Штормовий вітер повалив дерева на дороги і лінії електропередач. Через негоду скасовано кілька поромних рейсів Гельсінкі-Таллінн.

Фінський метеорологічний інститут у середу видав попередження про дощі і повені у центральній частині країни.

Управління дорожнього руху Фінляндії попередило, що наслідки шторму можуть вплинути на рух автомобільного та залізничного транспорту.

Фото: Yle