У Луїзіані ввели режим надзвичайного стану через шторм "Саллі"

У штаті Луїзіана ввели режим надзвичайного стану через наближення шторму «Саллі».

Про це повідомляє губернатор штату Джон Бел Едвардс, передає Укрінформ.

«Я оголосив режим НС напередодні тропічного шторму" Саллі ", який, за прогнозами, може посилитися до урагану, який може зачепити Луїзіану вже в понеділок вранці», - написав губернатор в Twitter.

Нагадаємо, на країни Карибського басейну в кінці серпня обрушився тропічний ураган «Лаура». У США через нього вводився режим НС в Техасі, Луїзіані та Міссісіпі.