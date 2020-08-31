Буревії у Польщі пошкодили будинки, тисячі людей залишилися без світла

У Польщі за минулу добу рятувальники понад тисячу разі виїжджали для ліквідації наслідків негоди. У результаті негоди пошкоджено кілька будинків, кільканадцять тисяч осіб залишаються без світла.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Твіттері повідомив заступник директора урядового центру безпеки Гжегож Свіщ.

“У зв’язку з буревіями державна пожежна служба Польщі станом на 07:00 (за київським часом) зафіксувала 1124 дій (по ліквідації наслідків негоди). Найбільше з них – у Мазовецькому (587) та Лодзькому воєводствах (121)”,- повідомив Свіщ.

Він додав, що загалом пошкоджено сім дахів, а 16 тисяч користувачів залишалися без світла, найбільше – у Мазовецькому воєводстві (на сході країни) – 12,5 тис. Постраждалих немає.

Як повідомляє tvn24.pl, рятувальники, в основному, усували повалені дерева, відкачували воду з домівок.

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Польські метеорологи прогнозують, що у понеділок інтенсивні опади та буревії продовжуватимуться на південному заході та північному сході країни.

Фото: tvn24.pl