У Штатах збільшилася кількість жертв урагану Лора

Жертвами урагану "Лора" в штатах Луїзіана і Техас стали 14 осіб. Раніше повідомлялося про шість загиблих.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал CBS.

Потужний атмосферний вихор досяг узбережжя США в середу ввечері. Через вітер, пориви якого досягали 240 кілометрів на годину, без світла залишилися близько мільйона осіб.

Відновити енергопостачання в трьох штатах поки не вдалося. Також відзначалися перебої з водопостачанням.

Вже над штатом Луїзіана ураган ослаб до тропічного шторму, потім і зовсім перетворившись в тропічну депресію. Попри це, п'ятеро людей загинули при падінні дерев, один потонув, ще двоє отруїлися чадним газом через неправильне використання генераторів.