Через ураган «Дельта» з курорту в Мексиці евакуювали понад 40 тисяч туристів

Через ураган «Дельта», який досяг 3-ї категорії, з мексиканського Канкуна та сусідніх курортів евакуювали понад 40 тисяч туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що для евакуйованих влада відкрила понад 160 притулків.

За словами губернатора штату Кінтана-Роо Карлоса Хоакіна, місцева влада підготувалася до стихії. Водночас він попередив жителів і туристів про небезпеку потужного урагану «Дельта». Хоакін додав, що в цьому районі не було таких штормів з часів урагану «Вільма» в 2005 році.

Синоптики попередили, що внаслідок шторму рівень води може піднятися приблизно на 3-4 метри.

Ураган «Дельта» був зосереджений приблизно за 129 км від острова Косумель рано-вранці в середу і рухався із заходу на північний захід.

Як повідомляв Укрінформ, ураган «Дельта» сформувався в Карибському басейні. Вчора він набув потужності 4-ї категорії, але пізніше трохи ослаб.

Очікується, що, крім Сполучених Штатів, найближчими днями ураган вразить узбережжя Мексики, Белізу й Куби. Найбільший удар на материковій частині США очікується в четвер у штатах Луїзіана, Міссісіпі, Алабама, а також з меншою силою – в Техасі, Арканзасі, Теннессі, Джорджії та Флориді.

Це вже 25-й потужний ураган цього року, який отримав ім'я за алфавітним порядком.

Фото: АР