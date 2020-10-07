Через ураган «Дельта» з курорту в Мексиці евакуювали понад 40 тисяч туристів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.
Зазначається, що для евакуйованих влада відкрила понад 160 притулків.
За словами губернатора штату Кінтана-Роо Карлоса Хоакіна, місцева влада підготувалася до стихії. Водночас він попередив жителів і туристів про небезпеку потужного урагану «Дельта». Хоакін додав, що в цьому районі не було таких штормів з часів урагану «Вільма» в 2005 році.
Синоптики попередили, що внаслідок шторму рівень води може піднятися приблизно на 3-4 метри.
Ураган «Дельта» був зосереджений приблизно за 129 км від острова Косумель рано-вранці в середу і рухався із заходу на північний захід.
Як повідомляв Укрінформ, ураган «Дельта» сформувався в Карибському басейні. Вчора він набув потужності 4-ї категорії, але пізніше трохи ослаб.
Очікується, що, крім Сполучених Штатів, найближчими днями ураган вразить узбережжя Мексики, Белізу й Куби. Найбільший удар на материковій частині США очікується в четвер у штатах Луїзіана, Міссісіпі, Алабама, а також з меншою силою – в Техасі, Арканзасі, Теннессі, Джорджії та Флориді.
Це вже 25-й потужний ураган цього року, який отримав ім'я за алфавітним порядком.
Фото: АР