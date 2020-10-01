Економіка Україні «просяде» у 2020 році та зросте у наступному - ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5%, а у наступному році - зростання на рівні 3%.

Про це йдеться у прогнозі ЄБРР, передає Укрінформ.

За прогнозами банку, очікується падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5%, однак у наступному році економіка відновить зростання на рівні 3%.

У ЄБРР зазначають, що пандемія COVID-19 загострила структурні недоліки української економіки, призвела до спаду та різкого скорочення інвестицій у більшість секторів країни. Ризики зниження залишаються значними, відображаючи невпевненість щодо майбутнього соціального дистанціювання, а також виконання зобов'язань із проведення політичних і структурних реформ у надзвичайно складний час.

Як повідомляв Укрінформ, раніше за прогнозами ЄБРР падіння економіки в Україні на кінець року мало становити 4,5%.