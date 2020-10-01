Комітет ВР підтримав пропозиції Міненерго до проєкту Держбюджету-2021

30 вересня Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово- комунальних послуг розглянув і підтримав пропозиції Міністерства енергетики, подані до проєкту Держбюджету на 2021 рік.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Міненерго запропонувало передбачити у проєкті Держбюджету-2021 кошти на декілька напрямів: енергоефективність, модернізація вугільних підприємств, розрахунки із "зеленою" енергетикою, погашення боргів на ринку електроенергії, резерв для зняття з експлуатації блоків АЕС, ініціативу прозорості видобувних галузей. У результаті обговорень народні депутати профільного комітету майже одноголосно вирішили підтримати пропозиції Міністерства перед комітетом ВР з питань бюджету", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, серед пропозицій Міненерго:

- 150 млн грн виділяється на "теплі" кредити.

- 2 млн євро - для сплати частини внеску України до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

- 11,55 млрд грн - для оплати електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.

- 2 млрд грн - на модернізацію вугледобувних підприємств (оснащення 8 лав на 8 держшахтах).

- 785,4 млн грн – для захисту від інфляції коштів (5 млрд грн), що знаходяться у фінрезерві для зняття з експлуатації атомних блоків

- 1,26 млн грн пропонується передбачити для електронної системи подання та аналізу звітності ІПВГ (ініціатива прозорості видобувних галузей).