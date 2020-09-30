Уряд визначить пул підприємств, де створить наглядові ради - Шмигаль

Уряд продовжуватиме реформу корпоративного управління.

Як передає Укрінформ, про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 30 вересня під час наради з головами наглядових рад підприємств, повідомляє Урядовий портал.

«Ми точно найближчим часом визначимо пули підприємств, які будемо корпоратизувати й у яких будемо утворювати наглядові ради», - сказав Шмигаль.

У ході наради Шмигаль також запропонував головам наглядових рад можливі варіанти виходу з ситуації, що склалася навколо обмежень заробітних плат, та закликав їх до діалогу. Зокрема, був запропонований варіант збільшення максимальної суми виплат на перехідний період. Він висловив пропозицію щодо запровадження КРІ для наглядових рад.

«Це б дало змогу суспільству справедливо оцінити роль наглядових рад в українському соціумі, адже реформа корпоративного управління має стати прикладом успішності», - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що неприйнятно, коли підприємства здійснюють інвестиції без затверджених фінансових планів. «У нас виникають питання, коли в підприємств немає фінансових планів, і вони звертаються до Кабінету Міністрів з проханням дозволити їм здійснювати інвестиції. Це неприйнятний крок — здійснювати інвестиції, коли невідомо, чи вистачить грошей на заробітну плату працівникам. Пропоную змінювати такі підходи», - сказав очільник уряду.

Шмигаль закликав ті підприємства, що не мають фінансових планів на 2020 рік, подати їх на затвердження уряду.

Як повідомлялося, реформа корпоративного управління передбачає, зокрема, усунення політичного втручання в управління компанією; утворення наглядової ради із більшістю незалежних директорів; наділення наглядової ради необхідним обсягом повноважень, що включає затвердження стратегії, фінансових планів, призначення виконавчого органу; побудову ефективної системи внутрішнього контролю, яка має замінити існуючі неефективні державні контролі.