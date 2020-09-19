Качка - про вільну торгівлю з Туреччиною: Бізнесу цікаво продати свою продукцію не трейдеру

Після укладання угоди про вільну торгівлю з Туреччиною виникне гостра потреба у доступі до мереж дистрибуції товарів, зокрема українських товарів у Туреччині. За нових умов бізнес буде зацікавлений у продажі продукції щонайближче до кінцевого споживача.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

«Нас дуже гостро цікавитиме доступ до мереж дистрибуції товарів. Грубо кажучи, виходи в супермаркети, торговельні мережі. Це те, що відбувається у будь-якій країні після підписання угоди про вільну торгівлю, тому що для бізнесу цікаво продати свою продукцію не трейдеру», - сказав Качка.

За його словами, угода про вільну торгівлю матиме значне сприяння для більшого проникнення на турецький внутрішній ринок.

«Чим ближче до кінцевого споживача збуваєте свою продукцію, тим більшу вигоду маєте. Тому це проникнення у внутрішній ринок, у капіляри економіки, дуже актуальне, для цього й укладається угода про вільну торгівлю», - пояснив Качка.

Як повідомив заступник міністра, Україна та Туреччина перезавантажили переговорний процес по угоді про вільну торгівлю - домовилися розробити нові пропозиції, повністю оновивши текст в частині, що стосується тарифних зобов’язань.