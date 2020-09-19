Тільки угода про вільну торгівлю захистить від додаткових мит Туреччини - Мінекономрозвитку

Єдиним способом захиститися від введення Туреччиною додаткових мит, як це відбулося цього року, для України є укладання угоди про вільну торгівлю.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

«Туреччина чітко каже, що апріорі готова працювати таким чином, аби ми не підпадали під дію додаткових зборів. За словами турецької сторони, цьогорічне підняття мит не було спрямоване проти України, ми потрапили в жорна тієї митної політики, яку Туреччина проводить по всьому світу, і угода про вільну торгівлю – єдиний вихід з цієї ситуації», - наголосив Качка.

Він вказав на те, що додаткові мита не будуть застосовуватися після підписання угоди, так само будуть зняті вже введені додаткові мита.

«Додаткові мита в принципі перестануть застосовуватися. Угода про вільну торгівлю зніме наше потенційне підпадіння під додаткові мита, в т.ч. ті, що вже діють», - пояснив торговий представник України.

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Як повідомлялося, 20 серпня в Туреччині вступив у дію указ президента, яким було запроваджено додатковий митний збір від 15% до 20% для 115 товарів. Зокрема, для української цукристої та шоколадної кондитерської продукції додаткове мито склало 20%, для борошняної — 15%. Ця ситуація стала одним із ключових питань, які обговорювалися під час телефонної розмови міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка з міністром торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан на початку вересня. Сторони погодились, що одним з варіантів врегулювання ситуації є спільне напрацювання оптимальної тарифної пропозиції та укладення угоди про вільну торгівлю.