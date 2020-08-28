Україна і Китай домовилися нарощувати обсяги торгівлі товарами та послугами

Україна і КНР домовилися продовжувати роботу над збільшенням обсягів двосторонньої торгівлі товарами та послугами, що, зокрема, передбачає надання українській продукції ширшого доступу на ринок Китаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за підсумками Шостого засідання Українсько-китайської підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між урядом України та урядом КНР.

Сьогодні, 27 серпня, в рамках цього заходу у форматі відеоконференції заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка і заступник міністра комерції КНР, заступник представника Китаю на міжнародних торгових переговорах Юй Цзяньхуа обговорили питання взаємовигідного торговельно-економічного партнерства між Україною та урядом КНР.

За інформацією Мінекономіки, сторони домовилися продовжувати роботу над збільшенням обсягів торгівлі товарами та послугами, вивченням можливих шляхів лібералізації торгівлі, диверсифікацією товарної номенклатури двосторонньої торгівлі шляхом отримання доступу на ринок Китаю для вітчизняної продукції, визначенням проєктів для спільної реалізації у сферах агробізнесу, інфраструктури, енергетики та енергозбереження.

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За результатами засідання підписано протокол, який стане дорожньою картою торговельно-економічного співробітництва на середньострокову перспективу.

Наступне, Сьоме засідання українсько-китайської підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва відбудеться у 2021 році.