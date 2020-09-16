Нафта дорожчає після публікації даних про зниження її запасів у США

Нафта дорожчає після публікації даних Американського інституту нафти (API), що показали зниження запасів у США на 9,52 млн барелів за підсумками минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 16 вересня становить 41,12 дол. за барель, що на 1,46% вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 15 вересня ці контракти подорожчали на 0,92 дол. за барель (на 2,3%).

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 16 вересня зросла на 1,70%, до 38,93 дол. за барель. У вівторок, 15 вересня, ф'ючерси подорожчали на 1,02 дол. за барель (на 2,7%).

Щотижнева доповідь про запаси енергоносіїв буде опублікована Міністерством енергетики США сьогодні, 16 вересня. Експерти, опитані агентством S&P Global Platts, в середньому прогнозують зниження запасів нафти в США за тиждень, що завершився 11 вересня, на 1,8 млн барелів, падіння запасів бензину на 7 млн ​​барелів і збільшення запасів дистилятів на 500 тис. барелів.

Підвищенню цін на нафту напередодні сприяли позитивні дані про економіку Китаю і США, що підвищили оптимізм щодо перспектив попиту на енергоносії.

Проте Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у вівторок приєдналося до хору голосів, які очікують зниження попиту на нафту. МЕА заявило, що перспективи нафтового ринку стали ще більш невизначеними у зв'язку з відновленням зростання захворюваності на COVID-19. Агентство погіршило прогноз зниження попиту на нафту в 2020 році на 300 тис. барелів на добу - до 8,4 млн барелів на добу.

Фото: Bloomberg