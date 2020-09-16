Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв вважає, що від російського "Газпрому" Україна отримає близько 2 мільярдів доларів за використання нашої газотранспортної системи.

Як передає Укрінформ, про це Коболєв сказав під час інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

"Я думаю, що ця цифра буде близька до 2 мільярдів доларів", - сказав він, пояснивши, що принцип "качай або плати", закріплений раніше, позитивно впливає на дохід української ГТС, оскільки Росія платить за заброньовані потужності, а не за обсяги прокачаного газу.

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При цьому очільник "Нафтогазу" також сумнівається, що Німеччина відмовиться від "Північного потоку-2". На думку Коболєва, це залежить від санкцій США проти російського газопроводу.

Нагадаємо: за січень-серпень 2020 року група "Нафтогаз", за попередніми даними, сплатила до держбюджету 92,5 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн).