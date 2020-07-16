Нафтогаз за І півріччя сплатив майже 75 мільярдів до бюджетів усіх рівнів

НАК "Нафтогаз України" за січень-червень 2020 року сплатила 74,9 млрд грн до державного та місцевих бюджетів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"За оперативними даними, за перше півріччя 2020 року надходження до державного та місцевих бюджетів від групи Нафтогаз склали близько 74,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

В НАК зазначають, що надходження від Нафтогазу – майже 19% загальних доходів державного бюджету у першому півріччі 2020 року. Серед сплаченої суми – залишок дивідендів за результатами 2019 року, що становить 39,6 млрд грн.

Як повідомлялося, за результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів становив 121,4 млрд грн.