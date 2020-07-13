Звіт Нафтогазу за 2019 рік: Коболєв каже, що компанія дала бюджету 16% надходжень

НАК "Нафтогаз України" оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу у понеділок, 13 липня.

Зазначається, що інтегрований звіт містить розширені дані щодо ринкового та регуляторного середовища групи у 2019 році, стратегії і результатів роботи ключових бізнес-підрозділів, звіт щодо корпоративного управління, інформацію щодо управління персоналом, безпеку праці, корпоративну і соціальну відповідальність, а також огляд фінансових результатів групи.

Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв зауважив, що 2019 рік став роком ефективного перезавантаження відносин між найбільшою компанією України та владою.

"Ми чи не вперше побачили, яку величезну синергію здатна забезпечити злагоджена, командна робота уряду, парламенту та Нафтогазу. Результатом цієї синергії стали бездоганно реалізоване відокремлення газотранспортної системи, успішні переговори з Росією щодо продовження транзиту газу територією України. Ми вдячні голові держави, урядовій команді і народним депутатам за готовність злагоджено і результативно співпрацювати з Нафтогазом на благо народу України", - сказав Коболєв.

Він також подякував міжнародним партнерам з ЄС та США за підтримку України у цих складних проєктах і висловив сподівання на таку ж ефективну спільну роботу і у 2020 році.

Згідно з повідомленням Нафтогазу, у 2019 році компанія знову була найбільшим джерелом доходів державного бюджету, за цей рік група сплатила до державного та місцевих бюджетів 121,4 млрд грн податків та дивідендів, забезпечивши близько 16% надходжень.

"У минулому році Нафтогаз згенерував найбільший прибуток серед державних компаній України у сумі 50,6 млрд грн. З цієї суми 95% група виплатила до бюджету у якості дивідендів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нафтогаз також залучив у 2019 році близько 1,5 млрд дол. єврооблігацій, що допомогло накопичити у підземних сховищах необхідні обсяги газу для сталого забезпечення українських споживачів газом та теплом навіть у випадку зупинки транзиту. При цьому, завдяки успішній інтеграції газового ринку України з ринком ЄС, оптова ціна газу для потреб населення в Україні за 2019 рік знизилася на 25%.

Серед значних досягнень Нафтогазу за минулий рік називають якісно та у стислі терміни проведений анбандлінг газотранспортної системи України, успішні переговори з РФ і Газпромом, які завершились підписанням нового транзитного контракту. За цим контрактом Україна у найближчі п’ять років отримає мінімум 7,2 млрд дол. гарантованого доходу. Нафтогаз також отримав більше 2,9 млрд дол. компенсації від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Крім того, у Нафтогазі повідомляють, що нинішній рік є кризовим для нафтогазової галузі. Суттєве падіння глобальних цін на вуглеводні було посилене негативним впливом пандемії COVID-19. Зважаючи на ці умови, Група Нафтогаз регулярно переглядає свої операційні витрати і інвестиційні програми, орієнтуючись на скорочення надходжень та очікувану дохідність капіталовкладень. При цьому, Нафтогаз продовжує приділяти особливу увагу таким напрямам роботи як захист навколишнього середовища, розвиток регіонів присутності, нарощення компетенцій співробітників робітничих спеціальностей та управлінського персоналу. Фінансування кожного з цих напрямів збільшиться у порівнянні з минулим роком.

Як повідомлялося у січні цього року за оперативними даними, Група Нафтогаз у 2019 році сплатила до державного бюджету 120,3 млрд грн податків та дивідендів, що становить близько 16% загальних доходів державного бюджету.