Буславець про вугільну галузь: Не хотіла б асоціюватися з Маргарет Тетчер

Тимчасово виконуюча обов’язки глави Міненерго Ольга Буславець вважає, що ситуація у вугільній галузі вимагає жорстких і непопулярних рішень.

Про це урядовець сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, наразі є певні напрацювання щодо концепції трансформування вугільних регіонів.

«Я, мабуть, не хотіла би асоціюватися з Маргарет Тетчер, але вона дійсно зробила дуже сміливі кроки. І хочу сказати, що якби наша держава сьогодні могла і мала такий фінансовий ресурс, який у свою чергу використовувала Маргарет Тетчер при реформуванні, у тому числі і закритті збиткових шахт, ми, мабуть, могли би більш швидше вирішити це питання», - сказала чиновниця.

Вона також додала, що Кабміном створена координаційна рада, свого часу започаткована Мінрегіоном.

Маргарет Тетчер, прем’єр Британії з 1979 по 1990 року провела політичні та економічні реформи для скасування того, що вона вважала занепадом країни.

Страйк шахтарів 1984-1985 років став найбільшим проявом конфронтації між профспілками і британським урядом. У березні 1984 року Національне управління вугільної промисловості виступило з пропозицією про закриття 20 з 174 державних шахт і скорочення на 20 тисяч робочих місць (усього в галузі працювало 187 тисяч осіб).

Тетчер відмовилася прийняти умови страйкуючих. Через рік після початку страйку, у березні 1985 року, Національна спілка гірників змушена була відступити. Збиток для економіки країни від цих подій оцінювався, щонайменше, в £1,5 млрд. Уряд Великої Британії закрив 1985 року 25 нерентабельних шахт, а до 1992 року їхня кількість становила 97. Решта шахт були приватизовані.