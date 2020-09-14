Корейська КHNP зацікавлена у будівництві нових енергоблоків на українських АЕС

Корейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power (КHNP) зацікавлена у будівництві нових енергоблоків на майданчиках українських АЕС.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДП «НАЕК «Енергоатом».

11 вересня робоча група ДП "НАЕК "Енергоатом" на чолі з т. в. о. президента Компанії Петром Котіним та віцепрезидентами Германом Галущенком і Хартмутом Якобом провела відеоконференцію з групою представників компанії КHNP під керівництвом виконавчого віцепрезидента Сан Дон Кіма та директора департаменту з нових ядерно-енергетичних проєктів Йонг Су Кіма, йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається також, що під час відеоконференції сторони обговорили перспективні проєкти Енергоатома і в першу чергу – зведення нових енергоблоків на майданчиках українських АЕС. Корейська сторона висловила зацікавленість в будівництві енергоблока з реактором APR-1400 на Рівненській АЕС, де вже виконано частину підготовчих робіт з обґрунтування вибору майданчика.

"Зустріч було ініційовано у межках меморандуму про взаєморозуміння між українською та корейською компаніями та на виконання відновленої стратегії розвитку атомної енергетики, основи якої озвучив Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Хмельницьку атомну електростанцію 9 вересня 2020 року", - додали у повідомленні.

Крім того, під час відеоконференції обговорили питання фінансування та локалізації виробництва основних компонентів реакторної установки в Україні.

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Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. – дочірня компанія Korea Electric Power Corporation (KEPCO) та найбільша електроенергетична компанія Республіки Корея, яка генерує близько 30% від сумарного виробництва електроенергії в Південній Кореї. KHNP експлуатує 24 енергоблоки АЕС сумарною встановленою потужністю 23 тис. 250 МВт. Також KHNP має 6 атомних енергоблоків на стадії будівництва і ще 4 енергоблоки планує побудувати. Разом з KEPCO KHNP взяла участь у проєкті будівництва першої в Об'єднаних Арабських Еміратах атомної електростанції Барака.

Разом з французькою Framatome та американською General Electric компанія KHNP увійшла до шорт-листа з вибору стратегічного інвестора за проєктом добудови болгарської АЕС «Белене». KEPCO та KHNP мають намір взяти участь у будівництві атомної електростанції Moorside у Великій Британії, потужністю 3,4 тис. МВт.

У серпні 2016 року НАЕК «Енергоатом» та Korea Hydro & Nuclear Power підписали у Києві меморандум про взаєморозуміння, спрямований на розширення взаємодії в ядерно-енергетичній галузі.