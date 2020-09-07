Westinghouse та Енергоатом розширять співробітництво

Керуючий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азіз Даґ вважає, що є усі передумови та можливості для розширення та поглиблення співробітництва з Енергоатомом за усіма перспективними напрямами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

Азіз Даґ зазначив, що у ході переговорів щодо поглиблення співробітництва між Westinghouse та Енергоатомом, що відбулись 3-4 вересня у Києві за участі очільника Енергоатома Петра Котіна, було обговорено поточний стан співробітництва та плани щодо його поглиблення у майбутньому.

Він нагадав, що вже на 6 енергоблоках українських АЕС використовується паливо Westinghouse, з них три енергоблоки працюють виключно на цьому паливі.

«Наразі ми можемо впевнено говорити, що паливо демонструє чудові експлуатаційні характеристики і має дуже добру економіку. Такої ж думки притримуються і українські фахівці, зокрема, нещодавно головний інженер запорізької АЕС дав високу оцінку експлуатаційним характеристикам паливних збірок Westinghouse», - додав керуючий директор Westinghouse.

На його переконання, такі результати експлуатації палива на українських атомних електростанціях дозволяють казати про те, що до 2025 року кількість енергоблоків, до активних зон яких буде завантажено виключно паливо Westinghouse, буде збільшено.

«Спираючись на досвід ефективного та плідного співробітництва з Енергоатомом, вважаю, що в нас є усі передумови та можливості для його розширення та поглиблення за усіма перспективними напрямами», - наголосив Азіз Даґ.

НАЕК «Енергоатом» – єдина у світі енергогенеруюча компанія, якій вдалося реалізувати проєкт з диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000. На сьогодні ядерне паливо виробництва Westinghouse експлуатується на 6 з 15 енергоблоків України. Його впровадження також планується на енергоблоці №3 Рівненської АЕС.

Фото: Енергоатом