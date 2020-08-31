Енергоатом реалізував 100% виробленої продукції у всіх сегментах ринку

ДП «НАЕК «Енергоатом» 31 серпня вдалося вперше за тривалий час реалізувати у всіх комерційних сегментах ринку 100% виробленої в окремі години доби продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, на 20-ту, 21-шу та 22-гу годину 1 вересня було продано понад 7300 МВт-год електроенергії в режимі базового графіка навантаження та завершено торги за відсутності небалансів.

Такий результат видався можливим завдяки реалізації запропонованих НАЕК «Енергоатом» змін до алгоритму спецобов'язків (ПСО) та відкриття для компанії ринкового доступу в сегмент двосторонніх договорів.

У компанії вважають, що цей прецедент сприятиме оздоровленню енергетичного ринку загалом та дозволить відновити баланс попиту та пропозиції на ринку «на добу наперед», що забезпечить отримання гарантованого прибутку як енергогенеруючими компаніями, так і ДП «Гарантований покупець».

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 5 серпня 2020 року ухвалив постанову №694, якою були внесені зміни до Положення про покладення спецобов’язків, відповідно до яких Енергоатом реалізує електричну енергію ДП "Гарантований покупець" в обсягах, необхідних для задоволення потреб населення на території ОЕС України за ціною 10 грн за МВт-год. Решту виробленої електроенергії компанія продає за ринковими цінами.

Пізніше Кабмін своїм рішенням вніс зміни до формули розрахунку покриття собівартості електроенергії ДП НАЕК "Енергоатом" у період "перехідного" покладення спеціальних обов’язків. У новій редакції для розрахунку мінімальної ринкової ціни запропоновано використовувати виробничу, а не повну собівартість електроенергії, що виробляється Енергоатомом.

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