Уряд оприлюднив зміни до ПСО для Енергоатома

Кабінет Міністрів України 27 серпня оприлюднив на Урядовому порталі рішення уряду щодо внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, ухвалене 19 серпня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом", передає Укрінформ.

Зміни, зокрема, стосуються визначення собівартості електроенергії: у новій редакції для розрахунку мінімальної ринкової ціни запропоновано використовувати виробничу, а не повну собівартість електроенергії, що виробляється ДП "НАЕК "Енергоатом".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 5 серпня 2020 року ухвалив постанову № 694, якою були внесені зміни до Положення про покладення спецобов’язків, відповідно до яких Енергоатом реалізує електричну енергію ДП "Гарантований покупець" в обсягах, необхідних для задоволення потреб населення на території ОЕС України за ціною 10 грн за МВт-год. Решту виробленої електроенергії компанія продає за ринковими цінами.

Пізніше Кабмін своїм рішенням вніс зміни до формули розрахунку покриття собівартості електроенергії ДП НАЕК "Енергоатом" у період "перехідного" покладення спеціальних обов’язків (ПСО).