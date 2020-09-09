Перегляд Угоди про асоціацію: Україна розраховує на початок переговорів з ЄС у 2021 році

Україна сподівається на досягнення домовленості про початок переговорів щодо перегляду Угоди про асоціацію з Євросоюзом у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці за підсумками зустрічі міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з віцепрем’єр-міністром, міністром розвитку Республіки Польща Ядвігою Емілевич під час Економічного форуму 2020.

"Зустріч є гарною нагодою для обговорення перспектив двостороннього співробітництва, яке має стратегічний характер. Зокрема, перспективним є поглиблення співпраці у сфері торгівлі, фінансових ринків, інвестицій, галузі сільського господарства та ветеринарії", - зауважив Петрашко.

Окремо сторони обговорили співробітництво України з ЄС. Міністр зауважив, що Україна очікує на досягнення домовленості про початок переговорів щодо перегляду Угоди про асоціацію Україна - ЄС у 2021 році та сподівається на дружню підтримку Польщі у цьому важливому питанні. Зокрема, першочерговим завданням є не лише подальше поглиблення лібералізації торгівлі, а й філософії економічної частини Угоди загалом.

Міністр також звернув увагу на те, що, попри негативні наслідки пандемії коронавірусу, у третьому кварталі цього року економіка України почала відновлюватися. На його думку, важливим аспектом подальшої стабілізації і зростання економіки є залучення інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2020 року віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, Україна виконала 45% своїх зобов'язань з Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Україна і Європейський Союз планують обговорити аспекти поновлення Угоди про асоціацію на саміті 1 жовтня.

21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна - ЄС підписана політична частина Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Економічна частина угоди підписана на вищому рівні 27 червня 2014 року. Верховна Рада і Європейський парламент 6 вересня 2014 року синхронно ратифікували цей документ.

Із 1 січня 2016 року почала функціонувати зона вільної торгівлі з Євросоюзом, а з 1 вересня 2017 року Угода набула чинності в повному обсязі.

Виходячи з істотного прогресу в розвитку відносин з ЄС, українська сторона порушує питання про оновлення угоди, оскільки така можливість передбачена її положеннями.