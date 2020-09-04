Україна виконала 45% зобов'язань Угоди про асоціацію - Стефанішина

Україна виконала 45% своїх зобов'язань з Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в програмі "Офіційна розмова" на телеканалі Дім, передає кореспондент Укрінформу.

"Україна виконала 45% своїх зобов'язань... Україна показала, що ми - сумлінний партнер і можемо виконувати свою домашню роботу", - наголосила вона.

Стефанішина додала, що наразі Україна очікує від Європейського Союзу, щоб і він виконав свою домашню роботу - визнав відповідність українського законодавства, визнавав документи, які видають наші державні митні органи.

Як повідомлялося, Україна і Європейський Союз планують обговорити аспекти поновлення Угоди про асоціацію на саміті 1 жовтня.

21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна-ЄС підписана політична частина Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Економічна частина угоди підписана на вищому рівні 27 червня 2014 року. Верховна Рада і Європейський парламент 6 вересня 2014 року синхронно ратифікували цей документ. З 1 січня 2016 року почала функціонувати зона вільної торгівлі з Євросоюзом, а з 1 вересня 2017 року Угода набула чинності в повному обсязі.

Виходячи з істотного прогресу в розвитку відносин з ЄС, українська сторона порушує питання про оновлення угоди, оскільки така можливість передбачена її положеннями.