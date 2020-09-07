Зеленський сказав, чого саме очікує від жовтневого саміту з ЄС

Київ на саміті Україна–ЄС у жовтні прагне досягнути домовленостей про початок роботи над оновленням торговельної частини Угоди про асоціацію і підтвердження визнання європейських прагнень.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час телефонної розмови з литовським колегою Гітанасом Науседою, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави Української держави.

Зокрема, Зеленський наголосив на налаштованості української сторони на максимальну результативність саміту й активізацію з цією метою відповідної роботи зі структурами ЄС і державами – членами Євросоюзу.

"Серед головних результатів саміту я бачу підтвердження визнання європейських прагнень України, досягнення домовленостей про початок роботи з оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, адже вона вже не відображає економічних реалій України та ЄС", – заявив він.

Своєю чергою Президент Литви висловив сподівання, що під час президентства Володимира Зеленського Україна зробить усе, щоб стати членом Євросоюзу, і зазначив, що серед країн Східного партнерства наша держава демонструє лідерство.

Крім того, лідери обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Зеленський звернув увагу на спільність підходів України та Європейського Союзу в питаннях оцінки білоруської внутрішньополітичної кризи.

Співрозмовники також обговорили першочергові заходи двостороннього політичного діалогу. Було відзначено спільну налаштованість провести чергове засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки наприкінці цього року в Києві.

Під час розмови йшлося й про заходи, яких вживають в Україні та Литві для протидії поширенню коронавірусу та мінімізації впливу пандемії на громадян.

Як повідомлялося, 22-й Саміт Україна – ЄС запланований на 1 жовтня 2020 року в Брюсселі.