Уряд погодив вихід України ще із трьох угод СНД

Уряд погодив проєкт постанови про денонсацію та вихід України з трьох угод, укладених у рамках СНД.

Таке рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 2 вересня, передає кореспондент Укрінформу.

«Проєктом постанови пропонується вийти з Угоди про співробітництво у галузі ветеринарії, Угоди про співробітництво в галузі санітарної охорони територій держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав та Угоди про створення Координаційної ради з карантину рослин держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав», - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зокрема, у пояснювальній записці зазначається, що наразі співробітництво у галузі ветеринарії між Україною та учасницями СНД здійснюється відповідно до угоди про співробітництво в галузі ветеринарії від 12 березня 1993 року, укладеної урядами Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, РФ, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та України.

Водночас, як уточнюється, 1 серпня 2002 року між урядами України і Білорусі була підписана угода про співробітництво у галузі ветеринарної медицини, уряди Молдови і Української держави також підписали 16 травня 2000 року Ветеринарно-санітарну конвенцію про співробітництво у галузі ветеринарної медицини.

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У документі також йдеться про те, що Україна й інші держави-учасниці СНД є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, в рамках якої, головним чином, здійснюється співробітництво у сфері ветеринарної медицини, а також і інформування через систему WAHIS щодо негайних повідомлень про епізоотичну ситуацію.

Окремо зазначається, що також співпраця між державами-учасницями СНД відбувається в рамках угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів СОТ, яка передбачає убезпечення світової торгівлі шляхом встановлення та опублікування стандартів для міжнародної торгівлі тваринами і продукцією тваринного походження; вдосконалення структури та ресурсів національних ветеринарних служб.

Уточнюється, що при виході України з угоди про співробітництво в галузі ветеринарії між країнами застосовуватимуться двосторонні сертифікати з метою безперебійного експорту\імпорту живих тварин та продукції тваринного походження до держав-учасниць СНД.

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«Таким чином, вихід України з угоди про співробітництво в галузі ветеринарії від 12.03.1993 не впливатиме на торгівлю тваринами та продукцією тваринного походження з державами учасницями СНД при чіткому дотриманні країнами міжнародних стандартів у торгівлі», - наголошується у пояснювальній записці.

Щодо угоди про співробітництво в галузі санітарної охорони територій держав-учасниць СНД, то у пояснювальній записці зазначається, що науково-методичне керівництво, координація дослідних робіт, які проводяться сторонами в області санітарної охорони території, а також розробка спільно з відповідними державними санітарно-епідеміологічними службами і науково-дослідними інститутами нормативних документів, інструкцій і рекомендацій з питань санітарної охорони території здійснюється Науково-дослідним протичумним інститутом «Мікроб» РФ, що не відповідає національним інтересам України.

Водночас, як уточнюється у пояснювальній записці, всі країни-учасниці цієї угоди є державами-учасницями Міжнародних медико-санітарних правил (угода між 196 країнами, включаючи всі держави-члени ВООЗ, яка спрямована на спільну роботу в ім’я глобальної безпеки у сфері охорони здоров’я), і що країни, які прийняли ММСП, взяли на себе зобов’язання щодо зміцнення своїх можливостей з виявлення й оцінки подій в галузі суспільної охорони здоров’я.

Щодо третьої угоди – про створення Координаційної ради з карантину рослин держав-учасниць СНД, то вона була розроблена з урахуванням основних положень Угоди про співробітництво у сфері карантину рослин від 13 листопада 1992 року, до якої України не приєдналася.

«Оскільки членство у Координаційної раді передбачає виконання певних рішень, які безпосередньо пов’язані з положеннями угоди, членом якої Україна не є, подальша участь України в угоді про створення Координаційної ради з карантину рослин держав – учасниць СНД є недоцільною», - підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що припинення дії цієї третьої угоди не матиме впливу на економіку України і двосторонні та торговельні відносини з державами-учасницями СНД.

Наголошується, що Україна не має фінансових та інших зобов’язань перед сторонами цих угод, які виникли під час дії цих трьох документів.

У проєкті постанови зазначається, що МЗС має надіслати в установленому порядку Виконавчому комітетові СНД відповідні повідомлення.

Як повідомлялося, 19 серпня Кабмін ухвалив рішення про вихід з чотирьох міжнародних договорів, укладених у рамках СНД.